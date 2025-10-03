DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +1,6%Nas22.886 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.876 +0,5%
Profil
Aktie im Fokus

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

03.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 231,62 USD.

Um 15:52 Uhr wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 231,62 USD nach oben. In der Spitze legte die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 231,93 USD zu. Bei 228,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.540 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,52 USD. Gewinne von 10,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 148,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Verlust von 36,06 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,23 USD. Im Vorjahr hatte NXP Semiconductors 4,06 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.07.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,93 Mrd. USD – eine Minderung von 6,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,13 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2025 erfolgen. Am 02.11.2026 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass NXP Semiconductors im Jahr 2025 11,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

