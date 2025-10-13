DAX24.344 +0,4%Est505.555 +0,4%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.643 +2,0%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,61 +2,5%Gold4.099 +2,0%
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag höher

13.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 213,02 USD zu.

Die NXP Semiconductors-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 213,02 USD. Den Tageshöchststand markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 213,31 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 211,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.929 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Bei 256,52 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Bei 148,09 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 43,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,23 USD. Im Vorjahr erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre 4,06 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NXP Semiconductors ein EPS von 2,58 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,93 Mrd. USD im Vergleich zu 3,13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 02.11.2026 dürfte NXP Semiconductors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,78 USD fest.

Redaktion finanzen.net

