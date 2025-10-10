NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 220,01 USD ab.

Das Papier von NXP Semiconductors gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 220,01 USD abwärts. In der Spitze fiel die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 219,61 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 24.983 Stück.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 256,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 16,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 148,09 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,23 USD aus.

Am 21.07.2025 äußerte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,93 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 02.11.2026.

Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,78 USD je Aktie.

