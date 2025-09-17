NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Kurs der NXP Semiconductors

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 226,48 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die NXP Semiconductors-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 226,48 USD. Bei 226,79 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 225,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 74.281 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 256,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 148,09 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 52,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten NXP Semiconductors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,06 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,27 USD.

Am 21.07.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 2,93 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können NXP Semiconductors-Anleger Experten zufolge am 02.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NXP Semiconductors ein EPS in Höhe von 11,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

