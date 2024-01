NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Marktbericht

Der S&P 500 befand sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 4.780,94 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 40,044 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,337 Prozent auf 4.755,19 Punkte an der Kurstafel, nach 4.739,21 Punkten am Vortag.

Bei 4.740,57 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 4.785,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,180 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der S&P 500 4.740,56 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4.314,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, lag der S&P 500 noch bei 3.928,86 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 0,804 Prozent zu Buche. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.802,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 14,29 Prozent auf 0,16 USD), Fastenal (+ 7,18 Prozent auf 67,93 USD), American Airlines (+ 6,88 Prozent auf 13,82 USD), Southwest Airlines (+ 6,83 Prozent auf 30,03 USD) und Caesars Entertainment (+ 5,30 Prozent auf 46,53 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Discover Financial Services (-10,80 Prozent auf 97,00 USD), First Republic Bank (-8,82 Prozent auf 0,08 USD), Humana (-7,99 Prozent auf 411,98 USD), KeyCorp (-4,62 Prozent auf 13,20 USD) und Gap (-4,53 Prozent auf 18,53 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20.670.406 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,664 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 141,18 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

