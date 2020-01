Öl-Aktien: Goldman Sachs-Analystin setzt 2020 auf drei Konzerne der Ölindustrie

• Ölindustrie übersteht turbulentes 2019• Viertes Quartal 2019 gab der Branche Hoffnung• Goldman Sachs-Analystin gibt Kaufempfehlung für drei Konzerne aus

Positive Aussichten für die Ölindustrie

Die Investmentbank Goldman Sachs hat eine Jahresprognose für den Ölmarkt abgegeben. Nachdem das Jahr 2019 für die Ölindustrie etwas schleppend verlaufen ist, mit fallenden Preisen und einer Eindämmung des Produktionswachstums, spricht Goldman eine Kaufempfehlung für 2020 aus, mit positiven Aussichten für bestimmte Öl-Aktien.

In Antizipation auf ein traditionell starkes erstes Quartal der Ölindustrie, konnte der Sektor bereits vergangenen Monat circa 10 Prozent dazugewinnen.

Goldman identifiziert dementsprechend mehrere Unternehmen, die für Investoren von Interesse sein könnten. Darunter befinden sich die Aktien von Schlumberger Limited, NexTier Oil Solutions und Oceaneering International.

Schlumberger Limited

Goldman Sachs-Analystin Angie Sedita gibt für Schlumberger in ihrer Analyse eine klare Kaufempfehlung. Nach einem positiven dritten Quartal in 2019 verzeichnete das Unternehmen mit 8,54 Milliarden US-Dollar Umsätzen bessere Ergebnisse als zuvor prognostiziert.

Investoren profitierten hierdurch von starken Dividenden und Renditen von 5,02 Prozent. Dies ist mehr als doppelt so hoch als die durchschnittlichen Ausschüttungen der S&P 500-gelisteten Konzerne.

Sedita setzt ein Preisziel von 55 US-Dollar für die Aktie bei einem aktuellen Kurs von 40 US-Dollar, dies entspräche einer Wertsteigerung von 37,5 Prozent. Ein Großteil der Wall Street-Analysten stimmen Sedita zu und setzen ebenfalls auf Schlumberger. Im Durchschnitt erwarten die Experten einen Anstieg auf 43,33 US-Dollar, was einen moderaten Zuwachs von 9 Prozent bedeuten würde.

NexTier Oilfield Solutions

Auch für NexTier gibt Sedita eine Kaufempfehlung ab. Das Unternehmen sei in der Nische der Presspumpen-Hersteller ein Wettbewerber auf dem höchsten Niveau, schreibt Sedita in ihrer Analyse. Zudem arbeitet der Konzern äußerst profitabel und übertraf in den vergangenen Quartalen die Gewinnprognosen um 100 Prozent, mit 8 Cent pro Aktie.

Hinzu kommt, dass die NexTier-Aktie mit 6,69 US-Dollar ein wahres Schnäppchen auf dem Ölmarkt darstellt. Sedita prognostiziert einen Preisanstieg auf 9 US-Dollar, dies entspräche einem Zuwachs von 34 Prozent.

NexTier bietet einen kostengünstigen Einstieg in den Ölmarkt und wird auch von der Mehrheit der Wall Street-Investoren als Kaufempfehlung gelistet. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau, also auf 7,63 US-Dollar, in den kommenden zwölf Monaten.

Oceaneering International

Oceaneering International ist kein typischer Konzern der Ölindustrie. Das Unternehmen entwickelt Unterwasser-Vehikel und Technologien, mit welchen am Meeresgrund gearbeitet werden kann. Oceaneering arbeitet jedoch zu einem großen Teil mit der Öl- und Gasindustrie zusammen und erledigt dementsprechend Offshore-Arbeiten für diese.

Das Unternehmen litt daher gleichermaßen wie die Mehrzahl der Ölkonzerne im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Die Umsätze fielen um 4 Prozent auf 498 Millionen US-Dollar und verfehlten die Umsatzprognosen um 5,5 Prozent. Doch langfristig betrachtet mache die Kapitalstruktur des Unternehmens einen soliden Eindruck, erklärt die Analystin.

Seditas Analyse der Unternehmenssituation gab ihr Anlass genug, um für Oceaneering eine Kaufempfehlung auszusprechen. Der Marktpreis pro Aktie liegt aktuell bei 14,9 US-Dollar, während sich das durchschnittliche Preisziel der Wall Street-Analysten bei 17,6 US-Dollar bewegt. Das entspricht einem prognostizierten Steigerungspotential von 19 Prozent. Die Goldman-Analystin prognostiziert einen steigenden Kursverlauf um 34 Prozent, auf 20 US-Dollar pro Aktie.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

