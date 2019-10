Goldman Sachs wagt Ölpreis-Prognose für 2020

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

• Goldman Sachs sieht Aufwärtsrisiken für bisherige Ölpreis-Prognose zu Ende 2019• Experten erwarten wenig Bewegung in 2020• Einflussfaktoren dürften sich ausgleichen

Für den Ölpreis neigt sich ein volatiles Jahr 2019 langsam dem Ende zu. Der Preis für ein Barrel der Rohölsorte Brent bewegte sich seit Januar im Gebiet zwischen seinem Jahrestief bei 52,50 US-Dollar und dem Jahreshoch bei 75,60 US-Dollar. Aktuell liegt der Preis für Brent-Öl im Vergleich zum - ausgesprochen schwachen - Jahresstart immerhin rund 12 Prozent im Plus bei 61,50 US-Dollar (Stand 24. Oktober 2019).

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte den Ölpreis zum Jahresende zuletzt auf 62 US-Dollar pro Barrel taxiert - und liegt aktuell mit dieser Prognose ziemlich gut. Die Analysten der Bank haben sich ihre Vorhersage nun nichtsdestotrotz noch einmal angesehen - und gehen davon aus, dass der Ölpreis bis zum Ende des aktuellen Jahres sogar noch etwas höher steigen könnte.

Experten sehen Aufwärtsrisiken für Ölpreis

Wie CNBC berichtet, gehen die Rohstoffexperten von Goldman Sachs aktuell davon aus, dass sich verbessernde Fundamentaldaten in den kommenden Monaten zu höheren Ölpreisen führen könnten - und zwar trotz der herrschenden "Apathie" am Markt. Sie sehen daher Aufwärtsrisiken für ihre Preisprognose von 62 US-Dollar pro Barrel. Als Grund geben die Experten laut CNBC an, dass der Gegenwind durch zuletzt höhere Frachtpreise und Absicherungsgeschäfte der amerikanischen Produzenten nachlassen würde. Ein neues Ziel für den Ölpreis zum Jahresende gaben sie jedoch nicht aus.

Brent: Wenig Bewegung für 2020 erwartet

Dafür wagten die Goldman-Analysten jedoch schon einen Blick auf das kommende Jahr 2020 - und die Prognose fällt wenig spektakulär aus: "Wir gehen davon aus, dass die Rohölsorte Brent 2020 wahrscheinlich weiterhin zu Preisen von rund 60 US-Dollar gehandelt wird", heißt es in einem am vergangenen Dienstag veröffentlichten Bericht. Diese Prognose gelte jedoch nur, solange sich Wachstumssorgen und geopolitische Spannungen nicht zu einem bedeutenden Schock entwickeln würden.

Auch die Aufwärtsrisiken, die die Bank noch für das aktuelle Jahr sieht, scheinen im kommenden Jahr kein Thema mehr zu sein. "Die anhaltenden OPEC-Kürzungen und die nachlassenden Aktivitäten bei Ölschiefer werden im kommenden Jahr das steigende Angebot außerhalb der OPEC und das moderate Wachstum bei der Nachfrage ausgleichen", heißt es weiter.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dzmitry Kliapitski / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com