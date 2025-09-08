ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gibt am Nachmittag nach

ON Semiconductor im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 48,53 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die ON Semiconductor-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 48,53 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,38 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 90.688 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,06 USD) erklomm das Papier am 31.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,05 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

ON Semiconductor veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

