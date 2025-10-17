ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Freitagabend mit roten Vorzeichen

ON Semiconductor im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 52,05 USD abwärts.

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 52,05 USD. In der Spitze fiel die ON Semiconductor-Aktie bis auf 51,23 USD. Bei 52,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.173.436 Stück gehandelt.

Am 31.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 76,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,35 Prozent.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

