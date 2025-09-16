ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Donnerstagabend höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 51,85 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:08 Uhr 4,1 Prozent. Bei 52,60 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 51,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.315.801 ON Semiconductor-Aktien.

Bei einem Wert von 76,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,69 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 40,12 Prozent sinken.

Für ON Semiconductor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

ON Semiconductor veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,78 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. USD, gegenüber 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor