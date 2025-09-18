ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken ON Semiconductor am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 50,91 USD abwärts.
Die ON Semiconductor-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 50,91 USD. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 50,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 706.371 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Am 31.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,40 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 63,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,36 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Mrd. USD gegenüber 1,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
