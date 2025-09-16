DAX23.624 +1,1%ESt505.447 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.148 +0,3%Nas22.518 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl68,02 +0,2%Gold3.640 -0,6%
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Notierung im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

18.09.25 16:11 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 51,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
44,09 EUR 2,68 EUR 6,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 51,43 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 51,63 USD. Bei 51,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.469 Stück gehandelt.

Am 31.10.2024 markierte das Papier bei 76,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 47,89 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 65,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 03.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
