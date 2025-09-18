ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 50,84 USD abwärts.

Die ON Semiconductor-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 50,84 USD abwärts. Die ON Semiconductor-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,32 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.326.030 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,61 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 31,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD umsetzen können.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

