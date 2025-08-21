DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin99.704 +3,0%Euro1,1723 +1,0%Öl67,84 +0,3%Gold3.372 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen deutlich höher dank Powell -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf
Devisen im Blick: Euro im späten US-Handel weiter über 1,17 Dollar Devisen im Blick: Euro im späten US-Handel weiter über 1,17 Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
NASDAQ 100-Kursverlauf

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels fester

22.08.25 22:32 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels fester | finanzen.net

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Align Technology Inc.
127,20 EUR 6,25 EUR 5,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
235,75 EUR 5,70 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CSX Corp.
29,74 EUR -1,23 EUR -3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
32,20 EUR 2,35 EUR 7,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
565,00 EUR -37,90 EUR -6,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,30 EUR 0,40 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lucid
1,79 EUR -0,01 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,76 EUR 1,08 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
128,65 EUR 1,30 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
44,11 EUR 2,24 EUR 5,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,80 EUR 0,13 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
218,50 EUR -2,85 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc (A)
188,56 EUR -7,22 EUR -3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
70,28 EUR 7,14 EUR 11,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.498,1 PKT 355,5 PKT 1,54%
Charts|News|Analysen

Am Freitag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,54 Prozent auf 23.498,12 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,183 Prozent stärker bei 23.184,99 Punkten in den Freitagshandel, nach 23.142,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23.575,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23.140,04 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,819 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23.063,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21.112,47 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19.491,84 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 12,03 Prozent zu Buche. Bei 23.969,27 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Zoom Communications (+ 12,71 Prozent auf 82,47 USD), Enphase Energy (+ 10,41 Prozent auf 38,18 USD), Align Technology (+ 6,33 Prozent auf 149,57 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6,26 Prozent auf 159,13 USD) und ON Semiconductor (+ 6,23 Prozent auf 51,85 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Intuit (-5,03 Prozent auf 662,66 USD), CSX (-3,60 Prozent auf 34,58 USD), Lucid (-2,87 Prozent auf 2,03 USD), Workday A (-2,77 Prozent auf 221,27 USD) und T-Mobile US (-2,41 Prozent auf 251,95 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42.398.780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,690 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Align Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Align Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen