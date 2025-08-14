DAX24.282 ±0,0%ESt505.458 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.835 -0,2%Nas21.135 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.342 -0,2%
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag billiger

21.08.25 16:11 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 48,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
42,11 EUR -0,11 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 48,65 USD ab. In der Spitze fiel die ON Semiconductor-Aktie bis auf 48,64 USD. Bei 48,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.760 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

ON Semiconductor gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,74 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 2,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
