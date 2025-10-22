ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,4 Prozent auf 52,09 USD ab.
Um 20:08 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 52,09 USD ab. In der Spitze fiel die ON Semiconductor-Aktie bis auf 51,69 USD. Bei 53,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.362.231 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2024 auf bis zu 76,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ON Semiconductor-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 40,39 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 03.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ON Semiconductor möglicherweise am 02.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,83 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
