ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Mittwochnachmittag im Minus

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 54,10 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 54,10 USD. Die ON Semiconductor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,50 USD ab. Bei 53,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256.407 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 40,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,61 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
ON Semiconductor gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,78 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 02.11.2026.
Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 5,83 USD je ON Semiconductor-Aktie.
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
