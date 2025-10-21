ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 54,35 USD ab.

Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 54,35 USD. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,42 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,68 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313.127 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,06 USD) erklomm das Papier am 31.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,94 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 31,05 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

ON Semiconductor gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ON Semiconductor möglicherweise am 02.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 5,83 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

