ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei ON Semiconductor am Dienstagabend zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 55,28 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 55,28 USD zu. Bei 55,50 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 54,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.143.089 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,06 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 27,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Mit einem Kursverlust von 43,83 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ON Semiconductor rechnen Experten am 02.11.2026.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 5,83 USD je Aktie aus.

