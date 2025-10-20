ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Montagabend stark gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Das Papier von ON Semiconductor legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,6 Prozent auf 55,48 USD.

Um 20:08 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 55,48 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 55,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.289.845 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 37,09 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 78,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 04.08.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. ON Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.

