ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ON Semiconductor legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,6 Prozent auf 54,93 USD.
Werte in diesem Artikel
Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 54,93 USD. Die ON Semiconductor-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,03 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 53,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224.501 ON Semiconductor-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 31,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. ON Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
