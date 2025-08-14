ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend mit roter Tendenz

So entwickelt sich ON Semiconductor

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 48,98 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 48,98 USD. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 48,59 USD. Bei 48,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 539.284 ON Semiconductor-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,60 USD erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 60,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 36,61 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

