Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen mit Rekorden -- Bitcoin zieht deutlich an -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
So bewegt sich ON Semiconductor

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zieht am Abend an

27.10.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zieht am Abend an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Zuletzt stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 52,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
46,01 EUR 2,23 EUR 5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ON Semiconductor legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,1 Prozent auf 52,77 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 53,39 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 51,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.520.214 ON Semiconductor-Aktien.

Am 31.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,06 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

