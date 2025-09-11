DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.927 -0,4%Nas22.112 +0,3%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,48 +1,8%Gold3.644 +0,3%
Blick auf Opendoor Technologies-Kurs

Opendoor Technologies Aktie News: Opendoor Technologies am Nachmittag im Keller

12.09.25 16:10 Uhr
Opendoor Technologies Aktie News: Opendoor Technologies am Nachmittag im Keller

Die Aktie von Opendoor Technologies gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Opendoor Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,9 Prozent auf 9,79 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Opendoor Technologies Inc
8,01 EUR -0,55 EUR -6,45%
Die Opendoor Technologies-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 6,9 Prozent auf 9,79 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Opendoor Technologies-Aktie bei 9,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.762.916 Opendoor Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Opendoor Technologies-Aktie somit 8,50 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 0,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Opendoor Technologies-Aktie ist somit 94,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Opendoor Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Opendoor Technologies ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Opendoor Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,51 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Opendoor Technologies-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Opendoor Technologies einen Verlust von -0,330 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

