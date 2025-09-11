Opendoor Technologies Aktie News: Opendoor Technologies am Nachmittag im Keller

Blick auf Opendoor Technologies-Kurs

Die Aktie von Opendoor Technologies gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Opendoor Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,9 Prozent auf 9,79 USD abwärts.

Die Opendoor Technologies-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 6,9 Prozent auf 9,79 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Opendoor Technologies-Aktie bei 9,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.762.916 Opendoor Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Opendoor Technologies-Aktie somit 8,50 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 0,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Opendoor Technologies-Aktie ist somit 94,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Opendoor Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Opendoor Technologies ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Opendoor Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,51 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Opendoor Technologies-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Opendoor Technologies einen Verlust von -0,330 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Opendoor Technologies-Aktie

Massiver Kurssprung der Opendoor-Aktie: Was den Titel antreibt

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien

Opendoor Technologies-Aktie bricht ein: Opendoor Technologies macht mehr Verlust als erhofft