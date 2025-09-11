Opendoor Technologies Aktie News: Opendoor Technologies knickt am Abend ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Opendoor Technologies. Die Opendoor Technologies-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 11,7 Prozent auf 9,29 USD ab.

Die Opendoor Technologies-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 11,7 Prozent auf 9,29 USD abwärts. Die Opendoor Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,76 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 9,77 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 62.864.563 Opendoor Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Opendoor Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 15,18 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Opendoor Technologies-Aktie 1.717,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Opendoor Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Opendoor Technologies veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Opendoor Technologies einen Umsatz von 1,51 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Opendoor Technologies wird am 06.11.2025 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,330 USD je Opendoor Technologies-Aktie stehen.

