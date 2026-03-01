Operativ stark

Der Datenbankspezialist MongoDB hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und damit ein gemischtes Echo an den Märkten ausgelöst.

• Quartalszahlen stark, Wachstum überzeugt

• Ausblick FY27 schwächer als erhofft

• Markt reagiert nervös



Während die operativen Zahlen die Erwartungen der Analysten teilweise übertrafen, sorgt der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr für Verunsicherung unter den Anlegern.

Starke Umsatzdynamik durch Cloud-Plattform Atlas