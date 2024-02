Optimismus in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels im Aufwind

S&P 500-Performance im Fokus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Um 15:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,30 Prozent auf 5.102,27 Punkte an. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 41,991 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 5.103,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5.087,03 Punkten am Vortag.

Bei 5.111,06 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.100,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, notierte der S&P 500 bei 4.864,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, wurde der S&P 500 mit 4.556,62 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.012,32 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,58 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.111,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Live Nation Entertainment (+ 7,16 Prozent auf 100,18 USD), NVIDIA (+ 4,27 Prozent auf 818,90 USD), Palo Alto Networks (+ 3,51 Prozent auf 277,22 USD), CoStar Group (+ 2,78 Prozent auf 84,76 USD) und Henry Schein (+ 2,75 Prozent auf 79,20 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Booking (-8,07 Prozent auf 3.587,17 USD), Paramount Global (-5,21 Prozent auf 11,10 USD), First Republic Bank (-4,41 Prozent auf 0,07 USD), EOG Resources (-3,93 Prozent auf 111,82 USD) und eBay (-2,44 Prozent auf 43,20 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 3.159.589 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2,759 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 176,47 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net