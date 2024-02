Asiatische Börsen wenig bewegt -- BASF mit neuem Sparprogramm -- Deutsche Telekom mit Milliardenverlust -- Allianz mit Rekordgewinn -- Lufthansa, Intuitive Machines im Fokus

Getrieben wurden die Märkte durch die starken Zahlen des Chipriesen NVIDIA . "Dies dürfte den Marktoptimismus hinsichtlich des KI-Booms weiter anheizen", so die Experten der Commerzbank . Für Anleger sei dies ein Grund mehr, bei Aktien weiter zuzugreifen - trotz Indizes am Rekordhoch.

Der DAX hatte bereits mit einem neuen Rekordniveau eröffnet und legte anschließend weiter zu. Dabei erreichte der Leitindex im Verlauf sogar eine neue Bestmarke von fast 17.429,66 Zählern. Letztlich beendete er den Handel 1,47 Prozent höher bei 17.370,45 Punkten - was einen Rekordschlussstand bedeutet. Der TecDAX baute seine frühen Gewinne deutlich au und schloss am Abend 1,96 Prozent stärker bei 3.405,01 Zählern.

An der Wall Street griffen die Anleger am Donnerstag zu.

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Freitag nur mit geringen Ausschlägen.

In Japan wird am Freitag aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verharrt somit auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er um 2,19 Prozent auf 39.098,68 Punkte zugelegt. Er war erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 39.000 Zählern geklettert.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite am Freitag gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 0,2 Prozent auf 2.994 Zähler hinzu. In Hongkong geht es für den Hang Seng zur gleichen Zeit hingegen um minimale 0.08 Prozent abwärts auf 16.730 Stellen.

Nach der durch die NVIDIA-Bilanz ausgelöste Rally am Vortag sei nun erst einmal Durchatmen angesagt, heißt es am Markt. Im Blick bleibt das Zinsniveau in den USA, an dem sich wohl so bald nichts ändern dürfte. So hat Fed-Gouverneur Christopher Waller zu Vorsicht bei einer möglichen Lockerung der Geldpolitik in diesem Jahr gemahnt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken