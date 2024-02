Werte im Fokus

Die Commerzbank verabschiedet sich von der Nachrichtenplattform X.

Der Kanal habe sich verändert und passe damit nicht mehr zu den Werten der Bank, teilte der DAX-Konzern in einem letzten Beitrag auf ihrem Profil bei X mit. Damit reiht sich die Commerzbank in eine wachsende Liste von Unternehmen ein, die ihre Aktivitäten in dem sozialen Netzwerk überprüfen, nachdem mehrere Unternehmen ihre Werbung wegen umstrittener Äußerungen des Eigentümers Elon Musk zurückgezogen hatten.

"Ab sofort wird dieses Profil nur noch als Archiv weitergeführt. Aktive Inhalte posten wir hier keine mehr", schrieb die Bank und beendete den Post mit dem Hashtag #goodbyeX.

Im vergangenen Jahr hatten mehrere Unternehmen, darunter Apple, Walt Disney und Warner Bros. Discovery ihre Werbung auf X eingestellt, nachdem Musk auf seinem Account kontroverse Kommentare gepostet hatte.

X reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Deutsche Bank wollte sich nicht dazu äußern, ob sie ebenfalls plant, die Plattform zu verlassen. Der letzte Beitrag auf dem Hauptprofil der Deutschen Bank stammt vom Oktober.

Ein Sprecher der Commerzbank sagte, die Bank erwäge die Nutzung von Threads, der Microblogging-App, die Mark Zuckerbergs Meta Platforms im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht hat.

Threads verzeichnete seit seinem Start im Juli in weniger als 24 Stunden mehr als 30 Millionen Nutzer. Zuckerberg sagte im Oktober, dass Threads "knapp 100 Millionen monatlich aktive" Nutzer habe, und fügte hinzu, dass er glaube, dass es in ein paar Jahren bis zu 1 Milliarde Nutzer erreichen könne.

Im XETRA-Handel am Freitag gibt die Commerzbank-Aktie zeitweise um winzige 0,05 Prozent auf 10,70 Euro nach.

