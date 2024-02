10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor freundlicher Eröffnung

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor Handelsstart am Freitag 0,22 Prozent auf 17.412 Punkte, nachdem er am Vortag auf ein neues Rekordhoch bei fast 17.430 Zählern geklettert war.

2. Börsen in Fernost wenig verändert

In Japan wird am Freitag aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verharrt somit auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er um 2,19 Prozent auf 39.098,68 Punkte zugelegt. Er war erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 39.000 Zählern geklettert.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite am Freitag gegen 08:00 Uhr unserer Zeit 0,45 Prozent auf 3.001,80 Zähler hinzu. In Hongkong geht es für den Hang Seng zur gleichen Zeit hingegen um minimale 0,05 Prozent aufwärts auf 16.751,37 Stellen.

3. Deutsche Telekom erleidet Milliardenverlust

Die Deutsche Telekom hat im vierten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss schwächer als im Vorjahr abgeschlossen, ist beim EBITDA AL aber leicht gewachsen. Zur Nachricht

4. Allianz beschließt Aktienrückkauf und erhöht Dividende - Rekordgewinn

Die Allianz legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm auf und hat eine Neufassung ihrer Dividendenpolitik beschlossen. Zur Nachricht

5. Intuitive Machines-Aktie nachbörslich +37 Prozent nach geglückter Mondlandung

Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist einer kommerziellen Mission die Landung auf dem Mond geglückt. Zur Nachricht

6. Vorbereitung für Reddit-Börsengang geht weiter: Reddit veröffentlicht Aktienprospekt

Die Online-Plattform Reddit macht den nächsten Schritt auf dem Weg an die Börse. Zur Nachricht

7. BASF will Kosten um eine weitere Milliarde Euro drücken

BASF legt nach "deutlich negativen Zahlen" im Stammwerk Ludwigshafen ein weiteres Sparprogramm auf. Zur Nachricht

8. Lufthansa wechselt nahezu kompletten Vorstand aus - Kabinenpersonal vor Streik

Bei der Deutschen Lufthansa wird nahezu die komplette Führung ausgewechselt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,23 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 45 Cent auf 78,16 Dollar.

10. Euro stabil über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0825 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,0844 Dollar festgesetzt.