Optimismus in Zürich: SLI mit positivem Vorzeichen

SLI-Kursverlauf

Der SLI entwickelt sich am fünften Tag der Woche positiv.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 2.096,05 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,301 Prozent höher bei 2.091,35 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.085,07 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.097,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.089,14 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 3,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, bei 1.917,12 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1.927,31 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, stand der SLI noch bei 1.810,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,08 Prozent. Bei 2.097,83 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.913,80 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 4,00 Prozent auf 97,55 CHF), Swatch (I) (+ 1,89 Prozent auf 170,10 CHF), VAT (+ 1,50 Prozent auf 352,40 CHF), Sonova (+ 0,82 Prozent auf 321,30 CHF) und Richemont (+ 0,71 Prozent auf 178,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lonza (-1,42 Prozent auf 582,40 CHF), Straumann (-0,83 Prozent auf 131,60 CHF), Adecco SA (-0,36 Prozent auf 22,02 CHF), Kühne + Nagel International (-0,29 Prozent auf 208,60 CHF) und ams-OSRAM (-0,29 Prozent auf 6,97 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.327.888 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 236,510 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,64 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net