Optimismus in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels freundlich

Anleger in Zürich schicken den SPI heute erneut ins Plus.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,20 Prozent stärker bei 16.604,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,077 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,231 Prozent höher bei 16.609,23 Punkten, nach 16.570,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16.604,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.615,44 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16.637,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der SPI einen Wert von 16.494,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wurde der SPI mit 15.740,59 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 7,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17.386,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.361,69 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 9,46 Prozent auf 1,62 CHF), u-blox (+ 2,01 Prozent auf 101,40 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 1,97) Prozent auf 56,80 CHF), Mobimo (+ 1,72 Prozent auf 325,50 CHF) und Novartis (+ 1,69 Prozent auf 94,62 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Evolva (-6,39 Prozent auf 1,03 CHF), Addex Therapeutics (-5,02 Prozent auf 0,05 CHF), Sandoz (-3,01 Prozent auf 49,00 CHF), Curatis (-2,85 Prozent auf 11,95 CHF) und Swiss Re (-2,07 Prozent auf 151,45 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 267.290 Aktien gehandelt. Mit 220,263 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,60 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

