Umfrage ergab: Jüngste Kursrekorde sorgen bei Anlegern weniger für bullishe Stimmung

Die gemeinnützige Organisation American Association of Individual Investors (AAII) schult individuelle Anleger in Themen rund um Aktienportfolios, Finanzplanung und Co. In ihrer wöchentlichen Meinungsumfrage hat die Organisation nun erfasst, dass Markteilnehmer langen Aufwärtsbewegungen und den Rekordwerten wohl eher verhalten gegenüberstehen.

Rekordzahlen während der längsten Hausse

Die ausdauernde Aufwärtsbewegung der US-Indizes S&P 500 und Dow Jones der vergangenen Wochen, führten die US-Indizes zu neuen Rekordständen: Am 21. September 2018 markierte der Dow ein neues Allzeithoch bei 26.743,50 Indexpunkten - der S&P 500 erzielte seinen neuesten Rekord einen Tag eher als er einen Punktestand von 2.930,75 Zählern erreichte. Getrieben wurden die Kurse von starken Wirtschaftsdaten und Signalen, die für eine verbesserte Lage der Fundamentaldaten sprechen. Diese Faktoren konnten die negativen Meldungen rund um den Handelskonflikt zwischen den USA und China offenbar in den Hintergrund schieben.

Anleger scheinen pessimistischer

In der Umfrage der vergangenen Woche - noch vor den jüngsten Indexrekorden - stellte die AAII fest, dass 32 Prozent der Befragten Anleger dem Aktienmarkt gegenüber bullish gestimmt sind. Die Daten ergaben außerdem, dass dieselbe Anteilsmenge der befragten Anleger eine bearishe Marktstimmung vertritt: Das bedeutet, diese Investoren gehen von einer in den nächsten sechs Monaten kommenden Abwärtsbewegung aus. Zwar scheinen sich diese Werte im ersten Blick einander aufzuwiegen, allerdings liegt die pessimistische Stimmung über dem historischen Durchschnitt (bei 30,5 Prozent), während die positive Einstellung deutlich unter ihrem historischen Durchschnittswert von 38,5 Prozent liegt.

Umfrageergebnisse zeigen anhaltende Neutralität

Ein Anteil von knapp 36 Prozent äußerte eine neutrale Einstellung dem Markt gegenüber - diese Anleger erwarten für die kommenden sechs Monate keine signifikanten Kursausschläge. Auch dieser Wert liegt über dem historischen Durchschnitt, welcher bei 31 Prozent zu verorten ist. Wie AAII bekanntgab, lag die neutrale Stimmung innerhalb von 31 Wochen das 30. Mal infolge über dem Langzeitdurchschnitt. Daraus sei zu schließen, dass die Anleger einerseits kein plötzliches Ende des derzeitigen Bullenmarktes erwarten, andererseits aber unsicher über die weitere Entwicklung sind. Das Stimmungsphänomen könnte als durchaus positiv für die Märkte bewertet werden, solange die Umstände (kein überdurchschnittlicher Optimismus) für eine herrschende Selbstzufriedenheit sprechen. Allerdings könnte eine möglicherweise aufkeimende Euphorie die Aktienmärkte für einen Kursrücksetzer anfällig machen, verlautete "MarketWatch" in einem Bericht zur Umfrage.

Redaktion finanzen.net

