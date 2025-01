Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle zieht am Nachmittag deutlich an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Oracle zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Oracle-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,0 Prozent auf 184,69 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 184,69 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 190,65 USD. Bei 190,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 2.684.786 Aktien.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,37 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 106,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 42,26 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,56 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,14 USD.

Am 09.12.2024 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 USD gegenüber 0,91 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,14 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Plus

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht