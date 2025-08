OSRAM Aktie News: OSRAM gibt am Dienstagnachmittag ab

So entwickelt sich OSRAM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Hamburg-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 51,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:41 Uhr in der Hamburg-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,40 EUR. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,00 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.320 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,11 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,51 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.02.2021 hat OSRAM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

