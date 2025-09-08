OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der OSRAM

Die Aktie von OSRAM gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die OSRAM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Hamburg-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR abwärts.

Der OSRAM-Aktie ging im Hamburg-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 51,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die OSRAM-Aktie bis auf 51,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,80 EUR. Bisher wurden heute 1.000 OSRAM-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 2,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,00 EUR am 22.04.2025. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 12,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX