OSRAM im Blick

OSRAM Aktie News: OSRAM behauptet sich am Vormittag

11.11.25 09:22 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM behauptet sich am Vormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,20 EUR an der Tafel.

OSRAM AG
52,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,35 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel um 09:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,20 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,00 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 1,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,88 Prozent.

Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. OSRAM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX

