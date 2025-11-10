OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

OSRAM im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Mit einem Kurs von 52,20 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel zuletzt kaum verändert.

Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die OSRAM-Aktie sogar auf 52,20 EUR. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR ein. Bei 52,00 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 372 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 46,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 13,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

