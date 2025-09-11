OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie musste zuletzt im Hamburg-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR.

Die OSRAM-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im Hamburg-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR abwärts. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,60 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 4.134 OSRAM-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,32 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 11,20 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte OSRAM am 09.02.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OSRAM ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 840,00 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

