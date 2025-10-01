Staatsanwaltschaft ermittelt nach Drohnensichtungen
Werte in diesem Artikel
KIEL (dpa-AFX) - Nach Drohnensichtungen über einer Werft, einer Klinik und einem Kraftwerk in Schleswig-Holstein ermittelt die Staatsanwaltschaft Flensburg. Wegen der teilweise im Verbund erfolgten Drohnenüberflüge liege der Anfangsverdacht einer Straftat des sicherheitsgefährdenden Abbildens vor, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp am Nachmittag im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Ihre Behörde habe ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.
Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bestätigte im Ausschuss einen Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", wonach Drohnen Ende vergangener Woche kritische Infrastruktur in Schleswig-Holstein ausspioniert haben. Sie sollen dabei gezielt ein Kraftwerk in Kiel, das Universitätsklinikum und die U-Bootwerft TKMS überflogen haben.
Unterschiedliche Art und Größe
Sütterlin-Waack betonte, "in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Dithmarscher Raum, im Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie über Kiel drohnenartige Fluggeräte, unter anderem über kritischer Infrastruktur und über militärischen Einrichtungen, gesichtet und gemeldet". Es habe sich bei den vermeintlich gesichteten Drohnen "um Objekte unterschiedlicher Art und Größe" gehandelt.
Die Sichtungen würden derzeit noch vom Landeskriminalamt ausgewertet. "Eine ganze Reihe dieser Meldungen konnte bereits aufgeklärt und als illegale Drohnenüberflüge ausgeschlossen werden. Dazu gehören zum Beispiel Flugzeuge, Hubschrauber und auch legale Drohnen." Einige dieser Sichtungen, auch über militärische Einrichtungen, habe bisher nicht verifiziert werden können. Es seien aber nicht alle festgestellten Drohnen kritischer Natur gewesen./akl/DP/jha
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen