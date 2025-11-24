DAX23.291 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.726 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.093 +0,7%
So entwickelt sich OSRAM

OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag kaum bewegt

24.11.25 16:10 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag kaum bewegt

Die Aktie von OSRAM zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel zuletzt bei 52,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 15:44 Uhr bei 52,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die OSRAM-Aktie sogar auf 52,40 EUR. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 51,80 EUR. Mit einem Wert von 52,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 8.763 OSRAM-Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,00 EUR am 22.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte OSRAM einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSRAM 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte OSRAM am 11.02.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

