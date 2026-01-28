OTS: accompio GmbH / Wachter & Karbon IT-Consulting wird Teil der accompio ...

Wachter & Karbon IT-Consulting wird Teil der accompio Gruppe (FOTO)

Einbeck/Uelzen (ots) - Strategische Erweiterung der accompio Gruppe um Expertise

Wer­bung Wer­bung

in Software Testing, Quality Assurance und IT-Consulting für Großunternehmen

- accompio erwirbt die Wachter & Karbon IT-Consulting GmbH & Co. KG.

- Die bisherige Geschäftsführung um Maik Karbon und Armin Wachter wird durch

Thomas Jähnig ergänzt.

- Durch die Akquisition baut die accompio Gruppe ihre Groß- und

Konzernkundenbasis aus und stärkt ihre Services im Bereich Application

Wer­bung Wer­bung

Performance Management.

- Der Erwerb von Wachter & Karbon wurde durch die EOS Partners GmbH unterstützt,

einen auf mittelständische Unternehmen spezialisierten

Private-Equity-Investor.

Die accompio Gruppe hat zum 01. Januar 2026 die Wachter & Karbon IT-Consulting

GmbH & Co. KG vollständig erworben. Mit dem Erwerb der Wachter & Karbon

verstärkt die Gruppe ihre Kompetenzen im Bereich Application Performance

Wer­bung Wer­bung

Management (https://www.accompio.com/services/devops-consulting/application-perf

ormance-management/).

Wachter & Karbon mit Sitz in Uelzen hat sich seit der Gründung im Jahr 2006 zu

einem etablierten Anbieter hochspezialisierter IT-Dienstleistungen für

Großkunden in Deutschland und Österreich entwickelt. Das Unternehmen begleitet

seine Kunden (https://www.wachter-karbon.com/Unternehmen/Referenzen.html) als

ganzheitlicher Partner bei der Umsetzung anspruchsvoller IT-Projekte in den

Bereichen Performance Quality Management und Business Service Management - von

der Know-how-Vermittlung über die projektbegleitende Unterstützung bis hin zur

Projektsteuerung.

Maik Karbon und Armin Wachter werden die Geschäftsführung künftig gemeinsam mit

Thomas Jähnig fortführen, der als Geschäftsführer der accompio PrimeTec GmbH

bereits Enterprise- und Konzernkunden im Bereich Application Performance

Management begleitet.

"Die Zusammenarbeit mit accompio ist für uns eine tolle Chance. Wir teilen die

gleiche Vorstellung von exzellenten IT-Services und die Begeisterung dafür,

technisches Know-how mit hochgradiger Zuverlässigkeit zu verbinden", so Maik

Karbon, Geschäftsführer von Wachter & Karbon.

Armin Wachter, Mitgründer und Geschäftsführer, ergänzt: "Mit der Übernahme durch

accompio haben wir eine zukunftsorientierte Nachfolgelösung für Wachter & Karbon

gefunden. Die Einbindung in die accompio Gruppe ermöglicht es uns insbesondere,

unsere Kompetenzen in den Bereichen Application Performance Management und

Performance Quality Management gezielt zusammenzuführen und diese in Begleitung

mit einem erweiterten Schulungsangebot einer deutlich größeren Kundenbasis

zugänglich zu machen. Gleichzeitig profitieren wir von zusätzlicher Vertriebs-

und Marketingkraft, erweiterten Ressourcen und einem breiteren

Leistungsportfolio (https://www.accompio.com/services/) - zum Vorteil unserer

Kunden und mit nachhaltigen Perspektiven für unsere Mitarbeitenden."

Mit dem Erwerb von Wachter & Karbon begrüßt accompio 16 hochqualifizierte und

engagierte Kolleginnen und Kollegen, die eine Fülle an Know-how und Erfahrung in

die accompio einbringen. Diese Verstärkung wird nicht nur die Kompetenzen und

Kapazitäten der accompio weiter ausbauen, sondern eröffnet der bisherigen

Wachter & Karbon-Belegschaft auch neue Chancen und Perspektiven innerhalb einer

expandierenden Unternehmensgruppe.

Thomas Jähnig, Geschäftsführer der accompio PrimeTec GmbH, äußert sich wie

folgt: "Wir heißen Wachter & Karbon bei uns in der Gruppe herzlich willkommen

und freuen uns auf unsere neuen, hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen.

Mit Wachter & Karbon verstärken wir unsere Expertise im Bereich Application

Performance Management für Enterprise-Kunden - ein Perfect Match sozusagen - von

dem unsere gemeinsame Kundenbasis profitieren wird."

Wachter & Karbon IT-Consulting

Die Wachter & Karbon IT-Consulting wurde 2006 gegründet und bietet Unternehmen

hochspezialisierte Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Performance

Quality Management und Business Service Management. Das Unternehmen unterstützt

seine Kunden mit einem ganzheitlichen Ansatz, der von der Know-how-Vermittlung

bis zur vollständigen Projektsteuerung reicht. Wachter & Karbon bietet Kunden

praxisorientierte Beratung und die erfolgreiche Umsetzung komplexer IT-Projekte.

Weitere Informationen: wwww.wachter-karbon.com

(https://www.wachter-karbon.com/Home.html)

EOS Partners

Unterstützt wird die Akquisition von Wachter & Karbon durch die accompio GmbH

von EOS Partners, einem auf Mittelstandsunternehmen ausgerichteten

Private-Equity-Unternehmen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die accompio Gruppe

langfristig als führenden IT-Dienstleister auf dem DACH-Markt zu etablieren.

Diesen Weg unterstützt EOS Partners mit strategischem Know-how und einem

umfangreichen Branchennetzwerk. Weitere Informationen: http://www.eoscp.com

accompio GmbH

accompio vereint eine wachsende Anzahl etablierter IT-Dienstleister unter einer

starken Marke. Als führender Managed Security Service Provider im DACH-Raum

bietet accompio ein breites Serviceportfolio mit Schwerpunkten in IT-Sicherheit,

Cloud-Lösungen, Application Performance Management, digitaler Transformation und

dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Geschäftsprozessen.

Durch die Bündelung von Kompetenzen innerhalb der Gruppe schafft accompio eine

größere Schlagkraft im IT-Markt und erweitert kontinuierlich ihr

Leistungsspektrum. Mit etwa 700 IT-Expertinnen und Experten entwickelt accompio

innovative und sichere IT-Strategien für den langfristigen Unternehmenserfolg

ihrer Kunden - an insgesamt 19 Standorten in Deutschland, Österreich, Ungarn und

Bulgarien. Weitere Informationen: http://www.accompio.com

Pressekontakt:

accompio GmbH

Luisa Schmidt

mailto:info@accompio.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171576/6205472

OTS: accompio GmbH