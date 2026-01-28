OTS: accompio GmbH / Wachter & Karbon IT-Consulting wird Teil der accompio ...
Wachter & Karbon IT-Consulting wird Teil der accompio Gruppe (FOTO)
Einbeck/Uelzen (ots) - Strategische Erweiterung der accompio Gruppe um Expertise
in Software Testing, Quality Assurance und IT-Consulting für Großunternehmen
- accompio erwirbt die Wachter & Karbon IT-Consulting GmbH & Co. KG.
- Die bisherige Geschäftsführung um Maik Karbon und Armin Wachter wird durch
Thomas Jähnig ergänzt.
- Durch die Akquisition baut die accompio Gruppe ihre Groß- und
Konzernkundenbasis aus und stärkt ihre Services im Bereich Application
Performance Management.
- Der Erwerb von Wachter & Karbon wurde durch die EOS Partners GmbH unterstützt,
einen auf mittelständische Unternehmen spezialisierten
Private-Equity-Investor.
Die accompio Gruppe hat zum 01. Januar 2026 die Wachter & Karbon IT-Consulting
GmbH & Co. KG vollständig erworben. Mit dem Erwerb der Wachter & Karbon
verstärkt die Gruppe ihre Kompetenzen im Bereich Application Performance
Management (https://www.accompio.com/services/devops-consulting/application-perf
ormance-management/).
Wachter & Karbon mit Sitz in Uelzen hat sich seit der Gründung im Jahr 2006 zu
einem etablierten Anbieter hochspezialisierter IT-Dienstleistungen für
Großkunden in Deutschland und Österreich entwickelt. Das Unternehmen begleitet
seine Kunden (https://www.wachter-karbon.com/Unternehmen/Referenzen.html) als
ganzheitlicher Partner bei der Umsetzung anspruchsvoller IT-Projekte in den
Bereichen Performance Quality Management und Business Service Management - von
der Know-how-Vermittlung über die projektbegleitende Unterstützung bis hin zur
Projektsteuerung.
Maik Karbon und Armin Wachter werden die Geschäftsführung künftig gemeinsam mit
Thomas Jähnig fortführen, der als Geschäftsführer der accompio PrimeTec GmbH
bereits Enterprise- und Konzernkunden im Bereich Application Performance
Management begleitet.
"Die Zusammenarbeit mit accompio ist für uns eine tolle Chance. Wir teilen die
gleiche Vorstellung von exzellenten IT-Services und die Begeisterung dafür,
technisches Know-how mit hochgradiger Zuverlässigkeit zu verbinden", so Maik
Karbon, Geschäftsführer von Wachter & Karbon.
Armin Wachter, Mitgründer und Geschäftsführer, ergänzt: "Mit der Übernahme durch
accompio haben wir eine zukunftsorientierte Nachfolgelösung für Wachter & Karbon
gefunden. Die Einbindung in die accompio Gruppe ermöglicht es uns insbesondere,
unsere Kompetenzen in den Bereichen Application Performance Management und
Performance Quality Management gezielt zusammenzuführen und diese in Begleitung
mit einem erweiterten Schulungsangebot einer deutlich größeren Kundenbasis
zugänglich zu machen. Gleichzeitig profitieren wir von zusätzlicher Vertriebs-
und Marketingkraft, erweiterten Ressourcen und einem breiteren
Leistungsportfolio (https://www.accompio.com/services/) - zum Vorteil unserer
Kunden und mit nachhaltigen Perspektiven für unsere Mitarbeitenden."
Mit dem Erwerb von Wachter & Karbon begrüßt accompio 16 hochqualifizierte und
engagierte Kolleginnen und Kollegen, die eine Fülle an Know-how und Erfahrung in
die accompio einbringen. Diese Verstärkung wird nicht nur die Kompetenzen und
Kapazitäten der accompio weiter ausbauen, sondern eröffnet der bisherigen
Wachter & Karbon-Belegschaft auch neue Chancen und Perspektiven innerhalb einer
expandierenden Unternehmensgruppe.
Thomas Jähnig, Geschäftsführer der accompio PrimeTec GmbH, äußert sich wie
folgt: "Wir heißen Wachter & Karbon bei uns in der Gruppe herzlich willkommen
und freuen uns auf unsere neuen, hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen.
Mit Wachter & Karbon verstärken wir unsere Expertise im Bereich Application
Performance Management für Enterprise-Kunden - ein Perfect Match sozusagen - von
dem unsere gemeinsame Kundenbasis profitieren wird."
Wachter & Karbon IT-Consulting
Die Wachter & Karbon IT-Consulting wurde 2006 gegründet und bietet Unternehmen
hochspezialisierte Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Performance
Quality Management und Business Service Management. Das Unternehmen unterstützt
seine Kunden mit einem ganzheitlichen Ansatz, der von der Know-how-Vermittlung
bis zur vollständigen Projektsteuerung reicht. Wachter & Karbon bietet Kunden
praxisorientierte Beratung und die erfolgreiche Umsetzung komplexer IT-Projekte.
Weitere Informationen: wwww.wachter-karbon.com
(https://www.wachter-karbon.com/Home.html)
EOS Partners
Unterstützt wird die Akquisition von Wachter & Karbon durch die accompio GmbH
von EOS Partners, einem auf Mittelstandsunternehmen ausgerichteten
Private-Equity-Unternehmen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die accompio Gruppe
langfristig als führenden IT-Dienstleister auf dem DACH-Markt zu etablieren.
Diesen Weg unterstützt EOS Partners mit strategischem Know-how und einem
umfangreichen Branchennetzwerk. Weitere Informationen: http://www.eoscp.com
accompio GmbH
accompio vereint eine wachsende Anzahl etablierter IT-Dienstleister unter einer
starken Marke. Als führender Managed Security Service Provider im DACH-Raum
bietet accompio ein breites Serviceportfolio mit Schwerpunkten in IT-Sicherheit,
Cloud-Lösungen, Application Performance Management, digitaler Transformation und
dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Geschäftsprozessen.
Durch die Bündelung von Kompetenzen innerhalb der Gruppe schafft accompio eine
größere Schlagkraft im IT-Markt und erweitert kontinuierlich ihr
Leistungsspektrum. Mit etwa 700 IT-Expertinnen und Experten entwickelt accompio
innovative und sichere IT-Strategien für den langfristigen Unternehmenserfolg
ihrer Kunden - an insgesamt 19 Standorten in Deutschland, Österreich, Ungarn und
Bulgarien. Weitere Informationen: http://www.accompio.com
