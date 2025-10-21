OTS: aifinyo AG / Deutschlands erstes Bitcoin-Treasury: aifinyo AG startet ...
Deutschlands erstes Bitcoin-Treasury: aifinyo AG startet
Milliarden-Strategie (FOTO)
Berlin (ots) - Das FinTech stellt seine Bilanz als erstes deutsches
Börsenunternehmen auf Bitcoin um - Ziel sind 10.000 BTC bis 2027.
MicroStrategy-Investor UTXO Management wählt aifinyo für sein erstes deutsches
Investment.
Die aifinyo AG (ISIN DE000A3EX2X7, Ticker: EBEN) wird Deutschlands erstes
börsennotiertes Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Mit bereits getätigten
Bitcoin-Käufen in Höhe von 3 Millionen Euro und einem initialen Investment durch
den strategischen Partner UTXO Management positioniert sich das FinTech als
"Pure-Play". Ein Modell, das Michael Saylor mit Strategy (ehemals MicroStrategy)
etablierte und seit 2020 eine Aktienperformance von 2.000% erzielte.
"In spätestens fünf Jahren wird jedes DAX-Unternehmen überlegen müssen, ob es
Bitcoin in der Bilanz braucht - als Inflationsschutz und strategische Reserve,"
Garry Krugljakow, Vorstand & Head of Bitcoin Strategie, aifinyo AG
Krugljakow, Forbes-30-under-30 und ehemals Entrepreneur in Residence beim Aufbau
von N26, sieht aifinyo als Vorreiter: "Wer heute als CFO keine Position zu
Bitcoin hat, wird morgen vor Investoren erklären müssen, warum die Rendite
hinter internationalen Wettbewerbern liegt." Er will mit deutschem
Geschäftsmodell und Regulierung beweisen, dass die Bitcoin-Strategie hierzulande
funktioniert - "als strategischer Vermögenswert, nicht als Spekulation."
Pure-Play Bitcoin-Treasury: Das aifinyo-Modell
aifinyo verfolgt einen konsequenten Pure-Play-Ansatz: Kontinuierliche Bitcoin-
Akkumulation aus operativen Cashflows, kein Trading, langfristige Bilanzierung.
Das operative Geschäft mit 8.000 B2B-Kunden im Bereich Rechnungsmanagement und
Unternehmensfinanzierung generiert die laufenden Mittel für Bitcoin-Käufe.
"Wir bauen die erste deutsche Corporate Bitcoin-Maschine," Stefan Kempf,
Sprecher des Vorstands & Mitgründer aifinyo AG
Jede Rechnung, die aifinyo Kunden bezahlen, generiert künftig Bitcoin für die
Aktionäre. "Kein Spekulieren, kein Market-Timing - sondern systematische
Akkumulation eines deflationären Assets," erläutert Kempf.
Mit dem initialen Investment von UTXO Management und geplanten
Folgeinvestitionen aus eigenen Reserven will aifinyo die Akkumulation von
Bitcoin in den kommenden Quartalen beschleunigen. Die für 2026 geplante
Erweiterung um Geschäftskonten und Kreditkarten soll die Cashflow-Basis
zusätzlich verstärken.
UTXO Management investiert erstmalig in Deutschland
Der strategische Investor UTXO Management, spezialisiert auf Bitcoin-Treasury
Transformationen, bringt zum Start 3 Millionen Euro ein, die direkt in Bitcoin
fließen.
"Es war höchste Zeit, dass Deutschland einen Bitcoin-Treasury-Ansatz auf diesem
Niveau bekommt,"
Tyler Evans, Mitgründer von UTXO Evans habe sich früh für ein Investment in
aifinyo entschieden, "weil hier alle Erfolgsfaktoren zusammenkommen: profitables
Geschäft, erfahrenes Management und solider regulatorischer Rahmen."
UTXO Management hat über ihren Hedgefonds 210k Capital, LP international mehrere
Bitcoin-Treasury-Unternehmen aufgebaut und investiert unter anderem in
(Micro)Strategy (aktuell über 640.000 BTC), Metaplanet und Moon Inc. Im Jahr
2024 erzielte der Fonds eine Rendite von 640 Prozent (https://www.bloomberg.com/
news/articles/2025-07-18/david-bailey-sold-trump-on-crypto-now-his-hedge-fund-is
-up-640) und erreichte damit Rang 5 unter den globalen Hedgefonds. Im Mai 2025
kündigte UTXO an, 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin-Treasury-Unternehmen
investieren zu wollen.
Gegründet 2012, Börsen- und Regulierungskompetenz
Die aifinyo AG wurde 2012 gegründet und ging 2018 an die Börse. Heute ist das
Unternehmen Muttergesellschaft von zwei durch die BaFin beaufsichtigten
Tochterunternehmen: der aifinyo finance GmbH (Factoring- und Leasinginstitut)
sowie der aifinyo payments GmbH (Zahlungsinstitut). Die Bitcoin-Verwahrung
erfolgt über institutionelle Cold-Storage-Lösungen bei deutschen,
BaFin-regulierten Verwahrern nach Banking-Standards.
Ambitioniertes Ziel: 10.000+ Bitcoin bis 2027
Mit dem Ziel, bis 2027 über 10.000 Bitcoin aufzubauen, positioniert sich aifinyo
als erster deutscher Pure-Play-Ansatz in einem globalen Markt von nur 20-40
vergleichbaren Unternehmen.
aifinyo AG (ISIN: DE000A3EX2X7, Ticker: EBEN, seit 2018 börsennotiert) ist
Deutschlands erstes Bitcoin-Treasury Unternehmen. Das 2012 gegründete FinTech
mit 8.000 B2B-Kunden und zwei BaFin-beaufsichtigten Tochtergesellschaften
investiert operative Gewinne systematisch in Bitcoin. Gründer: Stefan Kempf
(Sprecher des Vorstands), Matthias Bommer (Vorstand). Bitcoin-Strategie: Garry
Krugljakow (Vorstand).
UTXO Management ist eine auf Bitcoin spezialisierte Investmentgesellschaft. Über
ihren Hedgefonds 210k Capital, LP hat sie in mehreren Ländern
Bitcoin-Treasury-Unternehmen gegründet.
Pressekontakt:
Gesprächspartner:
Garry Krugljakow,
Vorstand & Head of
Bitcoin Strategie
Pressekontakt & Anfragen:
Lisa Holzinger, epicPR
mailto:lisa@epicpr.de
+49 151 17809154
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135791/6142336
OTS: aifinyo AG