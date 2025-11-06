OTS: Börsenmedien AG / Börsenmedien AG feiert Doppelerfolg beim Deutschen ...

Börsenmedien AG feiert Doppelerfolg beim Deutschen Zertifikatepreis

2025

Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG wurde beim Deutschen Zertifikatepreis 2025

in Frankfurt gleich doppelt ausgezeichnet. Sowohl in der Kategorie "Zertifikat

des Jahres" als auch in der Kategorie "Bestes Anlegermagazin" konnte das

Unternehmen mit Sitz in Kulmbach überzeugen.

In der Kategorie "Zertifikat des Jahres" konnte der DER AKTIONÄR European

Defence Index überzeugen, der von Morgan Stanley als Emittent aufgelegt wurde.

Das Produkt bündelt führende Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung,

Sicherheit und Technologie und traf damit den Nerv einer Zeit, in der

sicherheitspolitische Stabilität eine zunehmend wichtige Rolle spielt.

"Der erste Platz für den DER AKTIONÄR European Defence Index freut uns ganz

besonders", sagt David Pieschel, Managing Director der Börsenmedien AG. "Das

Produkt greift ein Thema auf, das in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage

von hoher Relevanz ist. Unser Ziel war es, Anlegern eine transparente und

nachvollziehbare Möglichkeit zu bieten, in diesen Bereich zu investieren - die

Auszeichnung zeigt, dass uns das gelungen ist."

Auch redaktionell gab es Grund zum Jubeln: DER AKTIONÄR wurde erneut als "Bestes

Anlegermagazin" ausgezeichnet - und konnte damit den Titel aus dem Vorjahr

erfolgreich verteidigen.

"Diese erneute Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für die Arbeit

unseres gesamten Teams", sagt Martin Weiß, Stellvertretender Chefredakteur von

DER AKTIONÄR. "Wir möchten unseren Leserinnen und Lesern Woche für Woche

verlässliche Orientierung und Inspiration für ihre Investmententscheidungen

bieten - dass dies von einer unabhängigen Jury gewürdigt wird, freut uns sehr."

Darüber hinaus konnte auch das hauseigene Magazin BÖRSE ONLINE punkten und

belegte - wie bereits im Vorjahr - den zweiten Platz in der Kategorie "Bestes

Anlegermagazin".

Mit diesen Erfolgen unterstreicht die Börsenmedien AG einmal mehr ihre führende

Rolle im deutschsprachigen Anlegermarkt - sowohl im Bereich innovativer

Investmentlösungen als auch mit journalistischer Qualität und Marktkompetenz.

Der Deutsche Zertifikatepreis, eine der renommiertesten Auszeichnungen für

Emittenten von strukturierten Wertpapieren, wird einmal jährlich verliehen. Über

30 Fachjurorinnen und -juroren sowie mehr als 20.000 Privatanlegerinnen und

Privatanleger bewerteten Anlage- und Hebelprodukte, Produkt- und

Servicequalität, Informationsangebote, Innovationskraft und Onlinebroker.

Über die Börsenmedien AG:

Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen

Deutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSE

ONLINE, EURuro am Sonntag und EURuro - bietet das Medienhaus das größte

Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Zahlreiche Fachdienste und

mehrere Digitalplattformen, darunter DER AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene

Website Finanztreff.de sowie deraktionaer.de und boerse-online.de bescheren dem

Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz. Über 100

Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach,

München, Frankfurt am Main und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern

Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen.

