OTS: Elite Report / Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen ...

Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2026:

Vermögenserhalt ist den Vermögenden heute zu wenig - sie wollen mehr

Performance

München (ots) - Elite Report 2026: 51 empfehlenswerte Institute in Deutschland

(41), Österreich (6), der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (4) sind die

Qualitätsgemeinschaft der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum /

Auszeichnung für den "Elite Report 2026" am 20. November 2025 in Salzburg

München/Salzburg, 20. November 2025 - Immer mehr Vermögende setzen bei der

Festlegung der Anlagestrategie auf ehrgeizigere Ziele. Reichte bislang vielen

vermögenden Privatanlegern der Erhalt des Vermögens, also einen nach

Kaufkraftverlust und Abzug von Gebühren und Steuern gleichwertigen Anlagebetrag,

erwarten die meisten Kunden heute von ihren Vermögensverwaltern deutlich höhere

Renditen als den reinen Vermögenserhalt. Dies ist eines der Ergebnisse der

diesjährigen Analyse des Vermögensverwaltungsmarktes des "Elite Reports". Wie

die Begutachtung zahlreicher Jahresergebnisse und die Auswertung von über 600

Gesprächen mit Vermögensverwalter-Kunden ergab, erwarten Anleger heute einen

deutlich höheren Ertrag.

Angesichts der volatilen Märkte und schwieriger politischer Umfelder hat die

"Elite Report"-Redaktion ihren Bewertungsansatz neu ausgerichtet und den

Performance-Aspekt in diesem Jahr stärker in die Wertung einbezogen als in den

Vorjahren. So wird nun die erzielte Rendite über einen Zeitraum von vier Jahren

und nicht nur eines Jahres berücksichtigt. "Wir bieten unseren Lesern nunmehr

eine langfristiger angelegte Vermögensperspektive und weniger eine

Momentaufnahme", erklärt Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des "Elite

Report".

In Kooperation mit dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

für Wertpapieranlagen Reinhard Vennekold zeigt der "Elite Report" mit der neuen

Bewertungssystematik "die echte Leistung der Vermögensverwalter". Die Anlage ist

jetzt in drei klar definierte Risikoklassen eingeteilt: konservativ mit einem

Aktien-/Rentenanteil bis zu 30/70, ausgewogen mit 50/50 und offensiv mit bis zu

70 Prozent Aktien. Berücksichtigt werden ausschließlich echte Kundendepots,

keine theoretischen Musterportfolios sowie keine vermögensverwaltenden Fonds.

Unterjährige Ein- und Auszahlungen bleiben zur besseren Vergleichbarkeit außen

vor und die Renditeangaben der Banken und Vermögensverwalter erfolgen

MiFID-konform, also nach Kosten und vor persönlichen Steuern.

Der "Elite Report" für 2026 erscheint im 23. Jahrgang

Der "Elite Report" hebt jedes Jahr die besonders leistungsstarken und

zuverlässigen Anbieter der Anlagebranche hervor. Insgesamt hat sich die Elite

der Vermögensverwalter im abgelaufenen Jahr sehr gut behauptet und auf die

Turbulenzen an den Märkten rechtzeitig und mit Umsicht reagiert. Insgesamt

wurden dieses Mal 51 Vermögensverwalter (2025: 54) als "empfehlenswert"

eingestuft. Von anfänglich 386 Anbietern blieben nach einer ersten und zweiten

Analyse noch 122 übrig. Nach weiteren Prüfschritten wie der Auswertung der

umfangreichen Fragebögen, diversen Leumundsbefragungen, einem Bilanzcheck und

der Auswertung von Beratungsberichten privater Anleger und Nachrecherchen

reduzierte sich die Anzahl auf insgesamt 51 Anbieter.

Die zehn besten Vermögensverwalter für 2026

Von den 51 empfehlenswerten Häusern sind 41 deutsche Adressen, sechs haben ihren

Sitz in Österreich, vier in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Zum

Segment "summa cum laude" gehören 45 Vermögensverwalter mit 770 bis 830 Punkten.

Die Auszeichnung "magna cum laude" erhalten drei Häuser mit 710 bis 769 Punkten,

drei Anbieter zählen mit 650 bis 709 Punkten zur Gruppe der "cum

laude"-Anbieter.

Die zehn besten Vermögensverwalter sind in diesem Jahr die Bank Pictet & Cie

(D/CH), die DZ Privatbank S.A. (D/CH/Lux), die Frankfurter Bankgesellschaft

(D/CH), HRK Lunis AG (D), Maerki Baumann & Co. AG (CH), NORD/LB Norddeutsche

Landesbank (D), der Raiffeisenverband Salzburg eGen (A), die Weberbank

Aktiengesellschaft (D), Werther und Ernst Vermögensverwalter (D) sowie Value

Experts Vermögensverwaltung AG (D).

Der Report "Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2026"

wird in Kooperation mit dem 'Handelsblatt' herausgegeben. Der Elite Report ist

für 39,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand erhältlich.

Handelsblatt-Abonnenten erhalten zehn Euro Rabatt (Auslandsporto wird extra

berechnet). Bestellungen können per E-Mail unter bestellung@elitereport.de oder

telefonisch +49(0) 89 /470 36 48 aufgegeben werden.

