OTS: GLS Bank / Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert ...

28.01.26 12:40 Uhr

Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert stabile

Zahlen für 2025

Bochum (ots) - Wir freuen uns, Sie/Dich bei unserer jährlichen

Wer­bung

Bilanzpressekonferenz am Bildschirm zu sehen!

Donnerstag, 26. Februar 2026

Beginn: 11 Uhr, Einlass ab 10.45 Uhr

Ort: digital

Vorständin Aysel Osmanoglu sowie die Vorstände Dirk Kannacher und Michael Ahlers

berichten aus ihren Ressorts und stellen die Zahlen der GLS Bank für 2025

erstmals der Öffentlichkeit vor.

Wer­bung

Weitere Highlights

- Eine von der GLS Bank beauftragte Studie zu Marktverzerrungen im Bereich

Nachhaltigkeit

- Wirkung muss erst einmal messbar sein. Mit unserer integrierten Bilanz ist es

möglich und wir blicken auf die konkrete Wirkung unserer Kreditvergaben.

- Als Pionierin stehen wir für die sozial-ökologische Wende unserer Wirtschaft.

Wer­bung

Das Ergebnis der GLS Bank zeigt, dass sich nachhaltiges Wirtschaften rechnet.

- Wir sind die Bank für zivilgesellschaftliche Organisationen und positionieren

uns für finanzielle Souveränität - unter anderem mit gezielten Angeboten für

Vereine und NGOs

Anmeldung

Mailen Sie / Maile bitte an mailto:presse@gls.de

Bitte nennen Sie / nenne uns dazu auch Medium, Ressort und Position.

Pressekontakt:

Silke Bender

Lukas Feldmann

Galika Ivanov

Nora Schareika

M: mailto:presse@gls.de

T: +49 (0) 234 5797 5340

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6205790

OTS: GLS Bank