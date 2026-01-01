OTS: Krombacher Brauerei GmbH & Co. / Krombacher Gruppe erzielt trotz ...

Krombacher Gruppe erzielt trotz herausforderndem Umfeld stabiles

Ergebnis und stärkt Markenportfolio (FOTO)

Krombach (ots) - Die Krombacher Gruppe blickt auf ein sehr anspruchsvolles Jahr

2025 zurück. Trotz eines schwierigen Marktumfelds mit nach wie vor geringer

Konsumbereitschaft, spürbaren Zurückhaltungen im Handel und einer Gastronomie,

die weiterhin unter deutlichem Druck steht, konnte die Unternehmensgruppe ein

insgesamt stabiles Ergebnis erzielen. Insbesondere die erfreuliche Entwicklung

der Dachmarke Krombacher sowie die wachsende Bedeutung alkoholfreier Produkte

trugen wesentlich zur langfristigen Stärkung der Gruppe bei.

Die Dachmarke Krombacher erzielte einen Ausstoß von 5,702 Mio. Hektoliter (hl)

(+0,5 %). Die alkoholfreien Getränkesorten rund um Schweppes, Orangina und Dr

Pepper konnten gemeinsam nicht an die Rekorde aus den vergangenen Jahren

anknüpfen und landeten bei 1,605 Mio. hl (ein Minus von 1,8 %). Der Ausstoß der

alkoholfreien Getränke erreichte insgesamt einen Anteil am Gesamtportfolio von

rund 40 % - ein Beleg für die zunehmende Relevanz des Segments. Der

Gesamtausstoß der Krombacher Gruppe lag im Geschäftsjahr 2025 bei 7,553 Mio. hl

(-0,2 %).

"Das Jahr 2025 war in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll. Die Kaufbereitschaft für

alkoholhaltige Getränke hat erneut deutlich abgenommen, die allgemeine

Konsumstimmung ist nach wie vor gedämpft und auch die Gastronomie kämpft

weiterhin mit schwierigen Rahmenbedingungen. Trotzdem konnten wir unter diesen

Voraussetzungen ein insgesamt gutes Ergebnis erzielen. Das zeigt einmal mehr,

wie stark unsere Marken im Markt verankert sind und wie wertvoll unsere

Sortenvielfalt sowohl im Bereich der alkoholhaltigen aber auch der alkoholfreien

Getränke ist", so Hendrik Kuhn, Vertriebsdirektor Handel national.

Dachmarke Krombacher entwickelt sich positiv entgegen dem Branchentrend

Die Kategorie Bier stand auch in 2025 wieder unter besonderem Druck. Trotzdem

konnte sich Krombacher als Deutschlands beliebteste Biermarke behaupten und die

Marktanteile sogar weiter ausbauen. Krombacher Pils zeigte dabei eine stabile

Entwicklung und festigte die Marktführerschaft. Der wichtigste Wachstumstreiber

unter der Dachmarke war erneut das alkoholfreie Sortiment, zu dem unter anderem

Krombacher o,0% Pils, Krombacher NaturRadler o,0%, Krombacher Spezi und

Krombacher's Fassbrause gehören. Diese Produkte verzeichneten 2025 zum Teil

deutliche Zuwächse und bestätigen die strategische Ausrichtung der Marke.

Im Jahr 2025 wurde für die Dachmarke Krombacher zudem ein umfassender

Marken-Relaunch und die Kampagne "Auf unsere Natur" umgesetzt. Mit

modernisierter Optik, geschärftem Markenprofil und einer noch stärkeren Betonung

der Natürlichkeit der Produkte wurde die Marke im Wettbewerbsumfeld noch klarer

und zeitgemäßer positioniert.

Ein Ausblick auf 2026 zeigt bereits jetzt neue Impulse: Mit Krombacher o,0% Herb

wird eine neue alkoholfreie Produktinnovation eingeführt, die das erfolgreiche

o,0%-Segment weiter ausbaut.

Schweppes: Schwieriges Jahr, aber positive Teilentwicklungen

Nach vielen Jahren starken Wachstums blickt die Marke Schweppes 2025 auf ein

herausforderndes Jahr zurück. Insbesondere durch den Rückgang des Gin-Booms

wurden auch die klassischen Tonic-Sorten weniger nachgefragt. Dies führte zu

einem negativen Jahresergebnis für Schweppes in Deutschland und Österreich,

trotz Zugewinnen in den Marktanteilen.

Gleichzeitig gab es jedoch auch deutliche Lichtblicke: Die Schweppes Virgin

Range sowie die Schweppes Zero Produkte konnten im Jahr 2025 stark zulegen und

erfreuen sich wachsender Beliebtheit vor allem im Pur-Konsum. In 2026 bringt

Schweppes für dieses Segment eine neue Innovation an den Start: Schweppes Virgin

Mojito Zero.

Auch im Jahr 2025 bestätigte sich, dass Schweppes als moderne, vielseitige Marke

sowohl im alkoholfreien Aperitif- und Mixer-Bereich als auch im Konsum als

Erfrischungsgetränk weiterhin großes Potenzial besitzt. Der 2025 durchgeführte

Marken-Relaunch und die entsprechende Markenkampagne - mit modernisiertem Design

und verstärktem Fokus auf Genussmomente - bildet dafür die Basis.

Neben den Herausforderungen bei Schweppes gab es im Segment der alkoholfreien

Erfrischungsgetränke auch klare Erfolge: Orangina setzte die dynamische

Entwicklung fort und erzielte 2025 ein absolutes Rekord-Ergebnis. Zudem festigte

Dr Pepper seine Position als eine der wachstumsstärksten Softdrink-Marken im

Portfolio und verzeichnete ebenfalls weiteres Wachstum. Beide Marken bilden

weiterhin wichtige Säulen in dem diversifizierten Getränkeportfolio der

Krombacher Gruppe.

Investitionen und strategische Weiterentwicklung

Die 2024 eingeleiteten Modernisierungs- und Investitionsmaßnahmen der Krombacher

Brauerei zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit wurden 2025 konsequent fortgeführt.

Dazu gehören unter anderem: der Umbau und die Erneuerung zentraler

Abfüllanlagen, technologische Modernisierungen, um der Komplexität der

Sortenvielfalt gerecht zu werden, sowie Investitionen in Logistik- und

Produktionskapazitäten in Krombach mit einem Investitionsvolumen von insgesamt

über 100 Millionen Euro. Diese Schritte stärken die Krombacher Gruppe in der

strategischen Fokussierung der steigenden Bedeutung alkoholfreier

Erfrischungsgetränke und die damit verbundenen Verbraucherwünsche passgenau zu

bedienen sowie gleichzeitig das klassische Biergeschäft weiterhin auf höchstem

Qualitätsniveau zu sichern.

Auch im kommenden Jahr stehen hochwertige Produkte, Sortenvielfalt und starke

Marken im Fokus. Das Unternehmen wird 2026 mit neuen Impulsen auch im

alkoholfreien Bereich, der Fortführung der Modernisierungsprogramme und einer

konsequenten Stärkung der Markenkommunikation weiterarbeiten. "Wir gehen unseren

Weg der Entwicklung und Positionierung als umfassender Getränkeanbieter

konsequent weiter", betont Hendrik Kuhn. "Die Mischung aus Produktqualität,

Markenstärke und der Leidenschaft unserer Mitarbeitenden bildet das Fundament

für nachhaltigen Erfolg."

Alle Informationen und Zahlen finden Sie auch unter:

http://www.krombacher.de/presse/jahresbericht2025

