OTS: Krombacher Brauerei GmbH & Co. / Krombacher Gruppe erzielt trotz ...

Krombach (ots) - Die Krombacher Gruppe blickt auf ein sehr anspruchsvolles Jahr
2025 zurück. Trotz eines schwierigen Marktumfelds mit nach wie vor geringer
Konsumbereitschaft, spürbaren Zurückhaltungen im Handel und einer Gastronomie,
die weiterhin unter deutlichem Druck steht, konnte die Unternehmensgruppe ein
insgesamt stabiles Ergebnis erzielen. Insbesondere die erfreuliche Entwicklung
der Dachmarke Krombacher sowie die wachsende Bedeutung alkoholfreier Produkte
trugen wesentlich zur langfristigen Stärkung der Gruppe bei.
Die Dachmarke Krombacher erzielte einen Ausstoß von 5,702 Mio. Hektoliter (hl)
(+0,5 %). Die alkoholfreien Getränkesorten rund um Schweppes, Orangina und Dr
Pepper konnten gemeinsam nicht an die Rekorde aus den vergangenen Jahren
anknüpfen und landeten bei 1,605 Mio. hl (ein Minus von 1,8 %). Der Ausstoß der
alkoholfreien Getränke erreichte insgesamt einen Anteil am Gesamtportfolio von
rund 40 % - ein Beleg für die zunehmende Relevanz des Segments. Der
Gesamtausstoß der Krombacher Gruppe lag im Geschäftsjahr 2025 bei 7,553 Mio. hl
(-0,2 %).
"Das Jahr 2025 war in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll. Die Kaufbereitschaft für
alkoholhaltige Getränke hat erneut deutlich abgenommen, die allgemeine
Konsumstimmung ist nach wie vor gedämpft und auch die Gastronomie kämpft
weiterhin mit schwierigen Rahmenbedingungen. Trotzdem konnten wir unter diesen
Voraussetzungen ein insgesamt gutes Ergebnis erzielen. Das zeigt einmal mehr,
wie stark unsere Marken im Markt verankert sind und wie wertvoll unsere
Sortenvielfalt sowohl im Bereich der alkoholhaltigen aber auch der alkoholfreien
Getränke ist", so Hendrik Kuhn, Vertriebsdirektor Handel national.
Dachmarke Krombacher entwickelt sich positiv entgegen dem Branchentrend
Die Kategorie Bier stand auch in 2025 wieder unter besonderem Druck. Trotzdem
konnte sich Krombacher als Deutschlands beliebteste Biermarke behaupten und die
Marktanteile sogar weiter ausbauen. Krombacher Pils zeigte dabei eine stabile
Entwicklung und festigte die Marktführerschaft. Der wichtigste Wachstumstreiber
unter der Dachmarke war erneut das alkoholfreie Sortiment, zu dem unter anderem
Krombacher o,0% Pils, Krombacher NaturRadler o,0%, Krombacher Spezi und
Krombacher's Fassbrause gehören. Diese Produkte verzeichneten 2025 zum Teil
deutliche Zuwächse und bestätigen die strategische Ausrichtung der Marke.
Im Jahr 2025 wurde für die Dachmarke Krombacher zudem ein umfassender
Marken-Relaunch und die Kampagne "Auf unsere Natur" umgesetzt. Mit
modernisierter Optik, geschärftem Markenprofil und einer noch stärkeren Betonung
der Natürlichkeit der Produkte wurde die Marke im Wettbewerbsumfeld noch klarer
und zeitgemäßer positioniert.
Ein Ausblick auf 2026 zeigt bereits jetzt neue Impulse: Mit Krombacher o,0% Herb
wird eine neue alkoholfreie Produktinnovation eingeführt, die das erfolgreiche
o,0%-Segment weiter ausbaut.
Schweppes: Schwieriges Jahr, aber positive Teilentwicklungen
Nach vielen Jahren starken Wachstums blickt die Marke Schweppes 2025 auf ein
herausforderndes Jahr zurück. Insbesondere durch den Rückgang des Gin-Booms
wurden auch die klassischen Tonic-Sorten weniger nachgefragt. Dies führte zu
einem negativen Jahresergebnis für Schweppes in Deutschland und Österreich,
trotz Zugewinnen in den Marktanteilen.
Gleichzeitig gab es jedoch auch deutliche Lichtblicke: Die Schweppes Virgin
Range sowie die Schweppes Zero Produkte konnten im Jahr 2025 stark zulegen und
erfreuen sich wachsender Beliebtheit vor allem im Pur-Konsum. In 2026 bringt
Schweppes für dieses Segment eine neue Innovation an den Start: Schweppes Virgin
Mojito Zero.
Auch im Jahr 2025 bestätigte sich, dass Schweppes als moderne, vielseitige Marke
sowohl im alkoholfreien Aperitif- und Mixer-Bereich als auch im Konsum als
Erfrischungsgetränk weiterhin großes Potenzial besitzt. Der 2025 durchgeführte
Marken-Relaunch und die entsprechende Markenkampagne - mit modernisiertem Design
und verstärktem Fokus auf Genussmomente - bildet dafür die Basis.
Neben den Herausforderungen bei Schweppes gab es im Segment der alkoholfreien
Erfrischungsgetränke auch klare Erfolge: Orangina setzte die dynamische
Entwicklung fort und erzielte 2025 ein absolutes Rekord-Ergebnis. Zudem festigte
Dr Pepper seine Position als eine der wachstumsstärksten Softdrink-Marken im
Portfolio und verzeichnete ebenfalls weiteres Wachstum. Beide Marken bilden
weiterhin wichtige Säulen in dem diversifizierten Getränkeportfolio der
Krombacher Gruppe.
Investitionen und strategische Weiterentwicklung
Die 2024 eingeleiteten Modernisierungs- und Investitionsmaßnahmen der Krombacher
Brauerei zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit wurden 2025 konsequent fortgeführt.
Dazu gehören unter anderem: der Umbau und die Erneuerung zentraler
Abfüllanlagen, technologische Modernisierungen, um der Komplexität der
Sortenvielfalt gerecht zu werden, sowie Investitionen in Logistik- und
Produktionskapazitäten in Krombach mit einem Investitionsvolumen von insgesamt
über 100 Millionen Euro. Diese Schritte stärken die Krombacher Gruppe in der
strategischen Fokussierung der steigenden Bedeutung alkoholfreier
Erfrischungsgetränke und die damit verbundenen Verbraucherwünsche passgenau zu
bedienen sowie gleichzeitig das klassische Biergeschäft weiterhin auf höchstem
Qualitätsniveau zu sichern.
Auch im kommenden Jahr stehen hochwertige Produkte, Sortenvielfalt und starke
Marken im Fokus. Das Unternehmen wird 2026 mit neuen Impulsen auch im
alkoholfreien Bereich, der Fortführung der Modernisierungsprogramme und einer
konsequenten Stärkung der Markenkommunikation weiterarbeiten. "Wir gehen unseren
Weg der Entwicklung und Positionierung als umfassender Getränkeanbieter
konsequent weiter", betont Hendrik Kuhn. "Die Mischung aus Produktqualität,
Markenstärke und der Leidenschaft unserer Mitarbeitenden bildet das Fundament
für nachhaltigen Erfolg."
