OTS: Lidl / Lidl baut Spitzenposition als "Deutschlands Preisfavorit" weiter ...

Lidl baut Spitzenposition als "Deutschlands Preisfavorit" weiter aus

- Verbraucherumfrage von Service Value und WirtschaftsWoche bestätigt Lidl zum

zweiten Mal in Folge als Gesamtsieger

- Bei mehr als 1.850 Unternehmen: Vorsprung zum Wettbewerb weiter ausgebaut

- Auf allen Kanälen spitze: Lidl Onlineshop schafft es ebenfalls in die Top Ten

und wird Gesamtsieger in seiner Kategorie

Lidl festigt seine Rolle als Taktgeber im deutschen Lebensmittelhandel und

überzeugt die Verbraucher erneut durch seine konsequente Preisführerschaft. In

der groß angelegten Untersuchung "Deutschlands Preisfavoriten 2026",

durchgeführt von der Analysegesellschaft Service Value in Kooperation mit der

WirtschaftsWoche*, belegt der Lebensmitteleinzelhändler erneut den ersten Platz

in der Gesamtwertung der Lebensmittel-Discounter.

Mit einem verbesserten Wert von 2,29 lässt Lidl in Deutschland mehr als 1.850

Unternehmen aus 110 Kategorien hinter sich. Dieses Ergebnis basiert auf den

Einschätzungen von über 250.000 Befragten und unterstreicht die hohe Relevanz

des Discounters in Zeiten angespannter Haushaltsbudgets. "Dieses Ergebnis ist

eine freudige Bestätigung dafür, dass wir als Preisführer einen echten

Unterschied im Alltag der Menschen machen und unser Versprechen dort ankommt, wo

es zählt.", sagt Friedrich Fuchs, Chief Executive Officer der Dienstleistung

GmbH & Co KG. "In einem herausfordernden Marktumfeld ist es unser täglicher

Anspruch, als verlässlicher Partner unseren Kunden das bestmögliche

Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten - und so eine spürbare Entlastung für die

Haushalte zu schaffen."

Spitzenposition für den Lidl Onlineshop

Neben dem stationären Geschäft punktet auch der Lidl-Onlineshop bei den

Verbrauchern und belegt mit einem Wert von 2,38 ebenfalls eine Top

Ten-Platzierung im Gesamtrang. In der Kategorie Onlineshops (Generalisten)

sichert sich Lidl.de bei 24 untersuchten Onlineshops zudem den ersten Rang. Mit

dieser starken Bewertung unterstreicht Lidl die Preisführerschaft auch im Netz

und beweist, dass sich die Kunden kanalübergreifend auf die gewohnt günstigen

Lidl-Preise verlassen können.

*Die ServiceValue GmbH hat in Kooperation mit der WirtschaftsWoche mit der

Studie "Deutschlands Preisfavoriten 2026" Verbraucher im November und Dezember

2025 über ein Online-Access-Panel danach befragt, welche der genannten

Unternehmen aus verschiedenen Branchen sie auf Grund der Preisgünstigkeit ihrer

Leistungen und Produkte bevorzugen. Insgesamt wurden mehr als 250.000

Verbraucherurteile zu 1.853 Unternehmen aus 110 Branchen ausgewertet. Lidl hat

aufgrund des besten Ergebnisses in der Branche "Lebensmittel-Discounter" die

Auszeichnung "HÖCHSTE Empfehlung" erhalten und ist auch insgesamt als

Gesamtsieger aus der Studie hervorgegangen. Ergebnisse und weitere Informationen

unter https://ots.de/TiCXuj

