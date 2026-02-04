OTS: Lidl / Lidl baut Spitzenposition als "Deutschlands Preisfavorit" weiter ...
Lidl baut Spitzenposition als "Deutschlands Preisfavorit" weiter aus
(FOTO)
Bad Wimpfen (ots) -
- Verbraucherumfrage von Service Value und WirtschaftsWoche bestätigt Lidl zum
zweiten Mal in Folge als Gesamtsieger
- Bei mehr als 1.850 Unternehmen: Vorsprung zum Wettbewerb weiter ausgebaut
- Auf allen Kanälen spitze: Lidl Onlineshop schafft es ebenfalls in die Top Ten
und wird Gesamtsieger in seiner Kategorie
Lidl festigt seine Rolle als Taktgeber im deutschen Lebensmittelhandel und
überzeugt die Verbraucher erneut durch seine konsequente Preisführerschaft. In
der groß angelegten Untersuchung "Deutschlands Preisfavoriten 2026",
durchgeführt von der Analysegesellschaft Service Value in Kooperation mit der
WirtschaftsWoche*, belegt der Lebensmitteleinzelhändler erneut den ersten Platz
in der Gesamtwertung der Lebensmittel-Discounter.
Mit einem verbesserten Wert von 2,29 lässt Lidl in Deutschland mehr als 1.850
Unternehmen aus 110 Kategorien hinter sich. Dieses Ergebnis basiert auf den
Einschätzungen von über 250.000 Befragten und unterstreicht die hohe Relevanz
des Discounters in Zeiten angespannter Haushaltsbudgets. "Dieses Ergebnis ist
eine freudige Bestätigung dafür, dass wir als Preisführer einen echten
Unterschied im Alltag der Menschen machen und unser Versprechen dort ankommt, wo
es zählt.", sagt Friedrich Fuchs, Chief Executive Officer der Dienstleistung
GmbH & Co KG. "In einem herausfordernden Marktumfeld ist es unser täglicher
Anspruch, als verlässlicher Partner unseren Kunden das bestmögliche
Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten - und so eine spürbare Entlastung für die
Haushalte zu schaffen."
Spitzenposition für den Lidl Onlineshop
Neben dem stationären Geschäft punktet auch der Lidl-Onlineshop bei den
Verbrauchern und belegt mit einem Wert von 2,38 ebenfalls eine Top
Ten-Platzierung im Gesamtrang. In der Kategorie Onlineshops (Generalisten)
sichert sich Lidl.de bei 24 untersuchten Onlineshops zudem den ersten Rang. Mit
dieser starken Bewertung unterstreicht Lidl die Preisführerschaft auch im Netz
und beweist, dass sich die Kunden kanalübergreifend auf die gewohnt günstigen
Lidl-Preise verlassen können.
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).
*Die ServiceValue GmbH hat in Kooperation mit der WirtschaftsWoche mit der
Studie "Deutschlands Preisfavoriten 2026" Verbraucher im November und Dezember
2025 über ein Online-Access-Panel danach befragt, welche der genannten
Unternehmen aus verschiedenen Branchen sie auf Grund der Preisgünstigkeit ihrer
Leistungen und Produkte bevorzugen. Insgesamt wurden mehr als 250.000
Verbraucherurteile zu 1.853 Unternehmen aus 110 Branchen ausgewertet. Lidl hat
aufgrund des besten Ergebnisses in der Branche "Lebensmittel-Discounter" die
Auszeichnung "HÖCHSTE Empfehlung" erhalten und ist auch insgesamt als
Gesamtsieger aus der Studie hervorgegangen. Ergebnisse und weitere Informationen
unter https://ots.de/TiCXuj
