DAX tiefer -- US-Börsen starten stabil -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
OTS: MariaDB / MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurück ins ...

26.08.25 15:46 Uhr

MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurück ins Portfolio

Milpitas, USA / Dublin, Irland (ots) - MariaDB hat SkySQL übernommen, das

Unternehmen hinter einer KI-gestützten, serverlosen Database-as-a-Service

(DBaaS)-Plattform. Durch die Übernahme kehrt das etablierte DBaaS-Produkt von

SkySQL zurück ins Portfolio von MariaDB. Denn SkySQL wurde ursprünglich von

MariaDB entwickelt und seit der Ausgründung als eigenständiges Unternehmen im

Jahr 2023 erheblich weiterentwickelt. Die Übernahme von SkySQL ermöglicht es

MariaDB, den Erwartungen von Kunden und Markt nach größerer Flexibilität und

mehr Auswahl bei der Bereitstellung gerecht zu werden - einschließlich einer

Bandbreite von selbstverwalteten und vollständig gemanagten Cloud-Angeboten.

MariaDB Cloud wird die Funktionen von SkySQL integrieren und einen zentralen

Bestandteil des Produktportfolios bilden.

"Unsere Kunden haben deutlich gemacht, dass sie Flexibilität wollen und

leistungsstarke, zuverlässige Datenbanklösungen brauchen - egal ob lokal, in der

Cloud oder in hybriden Umgebungen", sagte Rohit de Souza, CEO von MariaDB plc.

Laut einer Marktprognose von IDC verlagern Unternehmen zunehmend Workloads in

cloudbasierte Datenbanklösungen, um mehr Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und

Zugänglichkeit zu erreichen. Diese Migration wird durch den Bedarf nach einer

flexiblen Infrastruktur getrieben, die sich an veränderte Geschäftsanforderungen

anpassen und verteilte Teams unterstützen kann.

MariaDB Cloud bietet eine bereitgestellte Datenbank-as-a-Service auf allen drei

großen Public Clouds (AWS, Azure, Google Cloud) sowie einen serverlosen Modus,

mit dem Entwickler sofort cloud-native und KI-gesteuerte Anwendungen aufbauen

können - und das ohne unnötige Ausgaben tätigen zu müssen. Darüber hinaus

verändern integrierte Agentic-AI-Funktionen die Art und Weise, wie Entwickler

mit komplexen Betriebsdaten interagieren. MariaDB Cloud ermöglicht es Kunden,

die MariaDB Enterprise Platform, das Flaggschiff des Unternehmens, als

vollständig gemanagte Cloud-Option zu nutzen. Die Enterprise Platform bietet

erstklassige Leistung, Datensicherheit, Replikation, Clustering und

Hochverfügbarkeit für produktive Workloads.

Mit der Übernahme tritt das gesamte SkySQL-Team MariaDB bei.

Pressekontakt:

Iris Herrera Whitney

+442033552937

mailto:sales-EMEA@mariadb.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149162/6104693

OTS: MariaDB