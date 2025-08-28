OTS: MariaDB / MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurück ins ...
MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurück ins Portfolio
Milpitas, USA / Dublin, Irland (ots) - MariaDB hat SkySQL übernommen, das
Unternehmen hinter einer KI-gestützten, serverlosen Database-as-a-Service
(DBaaS)-Plattform. Durch die Übernahme kehrt das etablierte DBaaS-Produkt von
SkySQL zurück ins Portfolio von MariaDB. Denn SkySQL wurde ursprünglich von
MariaDB entwickelt und seit der Ausgründung als eigenständiges Unternehmen im
Jahr 2023 erheblich weiterentwickelt. Die Übernahme von SkySQL ermöglicht es
MariaDB, den Erwartungen von Kunden und Markt nach größerer Flexibilität und
mehr Auswahl bei der Bereitstellung gerecht zu werden - einschließlich einer
Bandbreite von selbstverwalteten und vollständig gemanagten Cloud-Angeboten.
MariaDB Cloud wird die Funktionen von SkySQL integrieren und einen zentralen
Bestandteil des Produktportfolios bilden.
"Unsere Kunden haben deutlich gemacht, dass sie Flexibilität wollen und
leistungsstarke, zuverlässige Datenbanklösungen brauchen - egal ob lokal, in der
Cloud oder in hybriden Umgebungen", sagte Rohit de Souza, CEO von MariaDB plc.
Laut einer Marktprognose von IDC verlagern Unternehmen zunehmend Workloads in
cloudbasierte Datenbanklösungen, um mehr Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und
Zugänglichkeit zu erreichen. Diese Migration wird durch den Bedarf nach einer
flexiblen Infrastruktur getrieben, die sich an veränderte Geschäftsanforderungen
anpassen und verteilte Teams unterstützen kann.
MariaDB Cloud bietet eine bereitgestellte Datenbank-as-a-Service auf allen drei
großen Public Clouds (AWS, Azure, Google Cloud) sowie einen serverlosen Modus,
mit dem Entwickler sofort cloud-native und KI-gesteuerte Anwendungen aufbauen
können - und das ohne unnötige Ausgaben tätigen zu müssen. Darüber hinaus
verändern integrierte Agentic-AI-Funktionen die Art und Weise, wie Entwickler
mit komplexen Betriebsdaten interagieren. MariaDB Cloud ermöglicht es Kunden,
die MariaDB Enterprise Platform, das Flaggschiff des Unternehmens, als
vollständig gemanagte Cloud-Option zu nutzen. Die Enterprise Platform bietet
erstklassige Leistung, Datensicherheit, Replikation, Clustering und
Hochverfügbarkeit für produktive Workloads.
Mit der Übernahme tritt das gesamte SkySQL-Team MariaDB bei.
