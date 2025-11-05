DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +3,3%Nas23.550 +0,9%Bitcoin90.121 +1,8%Euro1,1482 ±-0,0%Öl63,72 -1,0%Gold3.984 +1,3%
OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Zahl der Anbieterwechsel bei Strom und Gas ...

05.11.25 17:01 Uhr

Zahl der Anbieterwechsel bei Strom und Gas auf Höchststand / Neue

Zahlen der Bundesnetzagentur -"Einsparungen von mehreren hundert Euro

pro Jahr möglich"

Osnabrück (ots) - Nach dem Rekord bei Anbieterwechseln von Strom- und Gaskunden

in 2024 könnte in diesem Jahr ein neuer Höchststand erreicht werden: Im ersten

Halbjahr 2025 haben schon mehr als 3,7 Millionen Haushaltskunden aktiv den

Stromlieferanten gewechselt, wie die Bundesnetzagentur auf Nachfrage der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (NOZ) mitteilte. Im Gesamtjahr 2024 hatte die Zahl der

Anbieterwechsel bei 7,06 Millionen gelegen. 2023 hatten sich 6 Millionen

Stromkunden einen neuen Lieferanten gesucht.

Im Gasbereich sieht es ähnlich aus: Auch da hatte es vergangenes Jahr mit 2,3

Millionen einen neuen Rekord bei der Zahl der Lieferantenwechsel gegeben. "Im

ersten Halbjahr 2025 kann dieses Niveau mit 1,1 Millionen Wechseln ungefähr

gehalten werden", teilte die Behörde weiter mit.

Ein Sprecher sagte der "NOZ": "Unsere Daten zeigen: Wer die Grundversorgung

verlässt, kann mehrere hundert Euro pro Jahr sparen." Und die hohen Zahlen

zeigten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher intensiv nach besseren

Konditionen suchten. "Das ist ein gutes Zeichen für Wettbewerb und

Energiewende."

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6152401

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung